Сотрудники университета Монреаля (Канада) оценили, как результаты хоккейного матча могут повлиять на состояние здоровья болельщиков. Оказалось, что на следующий день после победы «Монреаль Канадиенс» мужчины младше 55 лет чаще попадали в больницу с сердечным приступом, чем обычно.

Специалисты проанализировали данные о госпитализации пациентов в Кардиологический институт Монреаля. Как пишет «Вокруг света», результаты показали, что вероятность обращения в больницу существенно возрастала среди мужчин после матча.

Интересно, что победы любимой команды в этом смысле оказались гораздо опаснее поражений — сильный эмоциональный отклик увеличивал риск проявления сердечно-сосудистых заболеваний. Так, после триумфальных побед канадцев на домашних матчах количество обращений к кардиологам увеличивалось на 40%.

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