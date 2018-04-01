28 марта в России был национальным днем траура по жертвам пожара в Кемерово. Знаменитости выражают соболезнования, жертвуют деньги, даже посвящают песни, а вот Анжелика Варум, наоборот, изъяла песню из репертуара, причем самую популярную.
Как пишет «Клео», Анжелика Варум больше не будет исполнять песню «Зимняя вишня», поскольку именно так назывался торговый центр, в котором от пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Певица посчитала, что песня будет напоминать о чудовищной трагедии. Ведь там есть такие слова:
«Вишня, вишня, зимняя вишня,
Прекрасных ягод аромат.
Белый снег ложится чуть слышно,
Никто ни в чем не виноват…»