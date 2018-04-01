Российский гроссмейстер Гарри Каспаров своим к политическому бойкоту ЧМ-2018 показывает свою лояльность действиям американской администрации. Такое мнение высказал в эфире НСН 12-й чемпион мира по шахматам, депутат ГД Анатолий Карпов.

«Такие спонтанные решения достаточно характерны для Гарри Кимовича. Он сейчас проживает в США и «работает с той стороны», — заявил собеседник агентства.

Скандал вокруг «дела Скрипаля» Карпов назвал «чисто политической акцией».

«Вопрос коренной состоит в том, что отравление Скрипаля Англия изначально приписала России. Буквально на следующий день, без проведения расследования, все было ясно. Это чисто политическая акция, которая кому-то нужна. К ней присоединяются с разных сторон. И Каспарову это, видимо, тоже сейчас нужно», — отметил знаменитый шахматист.

«В целом, я думаю, что акция по срыву ЧМ-2018 в России провалилась. Желание было большое — отобрать у России право на проведение ЧМ-2018. Но масштабная акция пропалилась. Сейчас будут действовать по мелочи», — добавил Карпов, комментируя призыв Каспарова.

Читайте также: Каспаров призвал бойкотировать чемпионат мира в России

Minval.az