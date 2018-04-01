Бывший директор ЦРУ Майк Помпео в субботу официально вступил в должность госсекретаря США.

Как передает «Голос Америки», новый глава американской внешней политики пока не представил свою программу, однако СМИ называют его жестким и консервативным политиком.

В отличие от его предшественника Рекса Тиллерсона, у него нет разногласий с президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что он попробует реализовать новый внешнеполитический курс администрации, отстаивая принципы и решения, в первую очередь, внутриамериканских проблем.

В то же время, Рексу Тиллерсону уже поступили несколько предложений о работе. В частности, один из университетов Техаса попросил экс-госсекретаря возглавить наблюдательный совет учебного заведения.

После назначения Помпео ЦРУ возглавила бывший заместитель директора ведомства Джина Хаспел. Она стала первой женщиной на этой должности.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что отставка Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря США связана с разногласиями в вопросах внешней политики. Президент отметил хорошие отношения с директором ЦРУ Майком Помпео, которого решил назначить новым госсекретарем.

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