Билет лотереи Mega Millions, предоставляющий владельцу выигрыш в размере $521 млн, продан в штате Нью-Джерси, сообщает агентство Associated Press (AP).

По его данным, счастливый лотерейный билет был продан после очередного розыгрыша в минувшую пятницу на автозаправке Lukoil в Ривердейле округа Моррис. Этот населенный пункт расположен в 48 км от Нью-Йорка. Правильные номера — 11, 28, 31, 46, 59 и 1. Обладатель выигрыша пока не объявлялся.

Крупнейший джекпот в истории Mega Millions составил $656 млн. Рекорд был установлен в марте 2012 года. Тогда выиграли сразу три билета, проданные в штатах Иллинойс, Канзас и Мериленд, и их владельцы разделили выигрыш. Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских Островах.

Рекордный джекпот в истории США в размере примерно $1,59 млрд был разыгран в лотерею Powerball в январе 2016 года. Тогда приз также был разделен между обладателями трех выигрышных билетов. Они были проданы в штатах Теннесси, Калифорния и Флорида.

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