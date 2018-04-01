Десятки афганцев объявили голодовку в отчаянной попытке привлечь внимание к насилию в провинции Южный Гильменд, где на прошлой неделе произошел подрыв автомобиля террористом-смертником. Тогда погибли более 20 человек, пишет Аль-Джазира.

Целью забастовки является попытка заставить талибов заключить мир с афганским правительством.

Акция началась поздно вечером в четверг в столице провинции Лашкар-Гах. Активисты – мужчины, женщины и дети разбили палатки на месте нападения и начали сидячую голодовку.

«Многие такие люди, как я, потеряли нескольких членов своих семей в этой жестокой войне, которая забрала наше право жить мирно», — говорит Башир Ян, потерявший в этой атаке дядю и троих двоюродных братьев. «Мы хотим, чтобы правительство и Талибан наконец пришли к мирному решению ради афганцев», — добавляет он.

На вторые сутки голодовки были госпитализированы, по меньшей мере, шесть человек. Двое людей были доставлены в больницу скорой помощи в пятницу вечером после того, как их нашли без сознания в палатке, поставленной протестующими. Четверо других были госпитализированы утром субботы.

Согласно данным Миссии ООН по содействию Афганистану, в 2017 году в стране более 10 000 гражданских стали жертвами терактов – речь идет как об убитых, так и о получивших ранения.

Президент Ашраф Гани в прошлом месяце предложил мирные переговоры с талибами, но вооруженная группа официально не ответила на это предложение. Вместе с тем, «Талибан» выразил заинтересованность в прямых переговорах с США. В феврале группа опубликовала письмо с призывом к американцам и «миролюбивым конгрессменам» убедить президента США Дональда Трампа вступить в переговоры.

Minval.az