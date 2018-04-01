Предложенный кувейтской делегацией проект заявления СБ ООН для прессы в связи с ситуацией в секторе Газа не был принят.

В черновике заявления содержится информация о том, что члены Совбеза “выразили серьезную обеспокоенность ситуацией на границе Газы”.

Также ИноСМИ сообщают, что СБ призвал к независимому и прозрачному расследованию всех инцидентов, а также к соблюдению международного законодательства в сфере прав человека.

“Члены Совета Безопасности призвали все стороны проявить сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию”, — говорится в проекте документа.

Текст черновика заканчивается тем, что Совбез хотел бы привлечь внимание к продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке, основанного на принципе сосуществования двух государств.

Minval.az