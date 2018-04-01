60 сотрудников трех российских дипломатических миссий в США и их семьи (всего 171 человек), высланные из Соединенных Штатов в рамках санкций по делу о покушении на Сергея Скрипаля, в субботу, 31 марта, вылетели в Россию двумя спецрейсами, сообщает ТАСС.

Речь идет о сотрудниках посольства России в Вашингтоне, генерального консульства РФ в Нью-Йорке и постоянного представительства России при ООН.

29 марта глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о том, что в качестве ответных мер в отношении США будет закрыто генконсульство в Санкт-Петербурге и высланы 60 американских дипломатов.

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