В первых после зимней Олимпиады учениях примут участие 17 тыс. американских и более 300 тыс. корейских военных Соединенные Штаты и Южная Корея начали совместные военные учения, первые после Олимпиады в Пхенчхане. Об этом сообщили в корейском министерства обороны, передает Yonhap.

Учения продлятся четыре недели, их длительность была сокращена, потому что в них не будет участвовать стратегическая военная техника США, такая как авианосцы и атомные подводные лодки.

По информации агентства, 8 апреля будет проведена тренировка высадки на территории Южной Кореи, в которой примет участие многоцелевой десантный корабль американского флота USS Wasp и корабль USS Bonhomme Richard такого же класса, на борту которых будут расположены истребители F-35B.

Также сообщается, что на 23 апреля запланированы маневры, в которых примут участие 12,2 тыс. американских военнослужащих. Всего в учениях примут участие 17 тыс. американских военнослужащих и более 300 тыс. корейских.

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