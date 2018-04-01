С 1 апреля в Индии ограничат посещение гробницы Тадж-Махал тремя часами.

Это сделают, чтобы избежать давки, передают ИноСМИ.

Чаще всего число туристов, посещающих достопримечательность, достигает 50 тыс. человек в сутки. Они находятся там в течение всего дня. Это создает давку. С 1 апреля билеты на посещение Тадж-Махала будут иметь лимит по времени — не более 3-х часов.

Тадж-Махал построен в 17 веке императором Шах-Джаханом для своей жены. Ежедневно его посещают от 10 до 15 000 туристов, но в выходные дни их число гораздо больше.

Minval.az