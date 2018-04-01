Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области, где произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня», по собственному желанию, сообщают РИА-Новости со ссылкой на сообщение из региональной администрации.

«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», — сообщила пресс-служба областной администрации.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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