Group of happy smiling women shopping with colored bags

В Китае появился прокат с подругами для шопинга. Такая необычная услуга предлагается в торговом центре провинции Гуандун.

Как передают российские СМИ, теперь его посетители, которые пришли за покупками сами, могут взять напрокат человека для совместного шопинга.

В комплексе на больших платформах стоят девушки, арендовать которых может любой покупатель. За их спинами есть надписи, которые объясняют, что девушку можно взять напрокат. Кроме того, на платформе «шопинг-подруги» есть QR-код, по которому можно оплатить услугу. Ее стоимость достигает 1 юань за 20 минут.

Пока большой популярностью услуга не пользуется. Раньше в Хайнане в качестве эксперимента сделали подобный прокат на день, но в качестве товарищей были парни. Тогда, чтобы воспользоваться этой услугой, китайцы отстояли большую очередь.

Пользователи Сети считают, что подруги не так популярны, так как мужчины не так часто ходят по ТЦ. К тому же многим кажется странным брать напрокат девушек в общественном месте.

Minval.az