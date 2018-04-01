Трое неизвестных в масках совершили грабеж в Хатаинском районе Баку.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хатаинского района.

В ночь с 29 на 30 марта в 03:00 преступники проникли в киоск, расположенный на Гянджинском проспекте возле здания номер шесть. Они повалили на пол продавца — жителя Сумгайыта Алиева Ислама Фазиль оглу, 1995 года рождения, и пригрозили расправой. Таким образом грабители завладели деньгами в размере 500 манатов и табачными изделиями на сумму три тысячи 200 манатов.

Сразу после грабежа злоумышленники скрылись. Пока по факту никто не задержан. Расследованием преступления заняты сотрудники 36-го отделения полиции Хатаинского района.

Minval.az