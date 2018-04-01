Первая полностью автоматическая беспилотная ветка метро в китайском Шанхае была запущена в работу в тестовом режиме.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается на сайте шанхайского метрополитена.

Тестовая эксплуатация поездов на ветке «Пуцзян» началась в субботу, 31 марта, для перемещения составов используется система роликовых рельсовых направляющих. Длина ветки метро «Пуцзян» составляет 6,68 километра, на ней расположены шесть станций. Пересесть на ветку можно с восьмой линии метро на станции Shendu Highway Station (автовокзал Шэньду). Новая ветка метро построена для обслуживания пассажиров уезда Пуцзян городского округа Цзиньхуа, находящегося в южном пригороде крупнейшего китайского мегаполиса.

Отмечается, что использование системы роликовых рельсовых направляющих и резиновых колес позволяет составу более плавно начинать движение, поворачивать и останавливаться, перемещение состава создает гораздо меньше шума, чем движение обычных поездов.

Данный тип поездов полностью автоматический, он получил название «Автоматизированная система транспортировки людей» (APM). Это означает, что состав автоматически начинает движение, открывает и закрывает двери, делает соответствующие оповещения и останавливается. Поезда оборудованы специальными датчиками, которые регулируют расстояние между составами и тем самым обеспечивают безопасность перемещения пассажиров.

Во время периода тестовой эксплуатации поезда будут двигаться с интервалом три минуты 20 секунд в часы пик, а в обычное время и выходные — с интервалом около шесть минут. Каждый состав состоит из четырех вагонов, максимальная вместимость пассажиров достигает 726 человек.

После введения в эксплуатацию еще одной ветки протяженность рельсового полотна шанхайского метро достигла 673 километров, по этому показателю метрополитен китайского мегаполиса занимает первое место в мире. Число станций шанхайского метро достигло 395, при этом 53 из них — пересадочные.

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