В Кембридже простились с выдающимся английским физиком-теоретиком, космологом и популяризатором науки Стивеном Хокингом, который скончался 14 марта в возрасте 76 лет.

Как сообщает BBC, прощальная служба состоялась в церкви Святой Марии на территории Кембриджского университета, в котором Хокинг более 50 лет вел свою научную деятельность.

Прах Стивена Хокинга будет захоронен в лондонском Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Когда к церкви подъехал траурный кортеж с прахом Стивена Хокинга, зазвонили колокола, прозвучало 76 ударов — по числу лет жизни ученого.

Его близкие и родственники, в том числе трое его детей — Люси, Роберт и Тим — следовали за катафалком с прахом Стивена Хокинга.

Всего на поминальную службу в церковь было приглашено около 500 человек: проститься с ученым пришли его друзья и коллеги.

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