Российского бизнесмена азербайджанского происхождения, владельца оптовой овощебазы Магеррама Зейналова, задержанного ранее в Москве, освободили.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили родственники бизнесмена.

Владелец крупной овощной базы на территории торгового центра Food City в российской столице, уроженец села Чинарлы Шамкирского района Азербайджана Зейналов Магеррам Новруз оглу был задержан 30 марта сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД Москвы.

В воскресенье, 31 марта, московская полиция освободила его. По полученным данным, Зейналова оклеветали, обвинив в причастности к преступлению. Однако в ходе проверки никаких улик против бизнесмена обнаружено не было.

Minval.az