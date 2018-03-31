В Лерике в лесу обнаружено тело повешенного мужчины.
Как сообщает АПА, труп был обнаружен местными жителями.
О происшествии были проинформированы соответствующие структуры. Выясняется личность мужчины.
Тело направлено на экспертизу.
В Лерике в лесу обнаружено тело повешенного мужчины.
Как сообщает АПА, труп был обнаружен местными жителями.
О происшествии были проинформированы соответствующие структуры. Выясняется личность мужчины.
Тело направлено на экспертизу.
Дата: 2018/03/31 22:32
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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