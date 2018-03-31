В Лерике в лесу обнаружено тело повешенного мужчины.

Как сообщает АПА, труп был обнаружен местными жителями.

О происшествии были проинформированы соответствующие структуры. Выясняется личность мужчины.

Тело направлено на экспертизу.

Minval.az