Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подверг жесткой критике президента Франции Эммануэля Макрона, принявшего накануне делегацию Сирийских демократических сил (СДС).

Как передает Анадолу, напомнив о словах французского лидера относительно готовности Парижа к посредничеству между СДС и Турцией, премьер Турции сказал: «По какому праву Макрон пытается стать посредником между террористами и Анкарой? Кто возложил на него подобную миссию?».

Премьер Турции подчеркнул, что Анкара не ведет диалог с преступниками, а противостоит им. «Анкара настроена на полное устранение угрозы терроризма как внутри страны, так и в регионе. Наглядным подтверждением тому стали операции «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» в Сирии», — констатировал премьер.

По его словам, если Париж не осознает приоритетов Анкары в регионе, то руководству Франции стоило бы вынести уроки из собственной истории. «Неужели Франция пытается причинить жителям Сирии ту же боль, что пережили из-за ее действий жители Алжира?», — сказал турецкий премьер.

Йылдырым подчеркнул, что Анкара не ставит различий между структурами, оказывающими давление на жителей Сирии. «Если Макрон пытается выступить посредником террористов, то это его личное дело. Что касается Турции, то мы не имеем ничего общего с преступными структурами», — добавил Йылдырым.

Minval.az