Геноцид азербайджанцев — скорбная ПРАВДА высокого калибра. Правда о массовых этнических чистках мусульманского населения Баку и Бакинской губернии, учиненных в марте — апреле 1918-го года дашнакско-большевистскими вооруженными отрядами. Правда, получившая высокую политическую оценку лишь спустя 80 лет – после выхода в свет подписанного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым президентского указа от 26 марта 1998 года «О ГЕНОЦИДЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ», который дал старт серьезным научным изысканиям. И тогда восстала из пепла Правда, зафиксированная в глубоко запрятанных на тот период фотохрониках, архивных документах, воспоминаниях очевидцев кровавых событий. После этого во весь рост встала Правда о массовых расправах и грабежах далеко за пределами Баку — в Карабахе, Зангезуре, Нахчиване, Кубе, Шемахе, Иреване и др.

При этом замечу, что обнаруженные в архивах материалы представляют далеко не полный перечень имевшихся документов. Дело в том, что долгие годы советским Азербайджаном руководили армяне и проармянски настроенные большевики. В 1920-21 годах список партийных вождей возглавлял Григорий Каминский, в 1921-1926г.г. – Сергей Киров, в 1926-1929г.г. – ЛЕВОН МИРЗОЯН, в 1929-1930 гг. – Николай Гикало, в 1930-1933 гг. – Иван Полонский, в 1933 г. – РУБЕН РУБЕНОВ. Поэтому неудивительно, что из азербайджанского госархива пропали бесценные исторические карты, важные документы, прочие раритетные материалы, составлявшие стержень Правды о геноциде азербайджанцев.

Увы, за 100 лет, истекших после мартовских погромов, эта ПРАВДА так и не стала большой и огнестрельной в глазах мировом сообщества. Какие бы большие ПОЧЕМУ? И ЗАЧЕМ? мы не ставили в поисках справедливости, они затеряются в сложной многоуровневой спирали геополитических интересов великих держав. Ведь не секрет, что на ту или иную гуманитарную катастрофу геополитика реагирует в зависимости от стратегической целесообразности.

Вместе с тем ясно одно: мартовский геноцид азербайджанцев начала ХХ века преподал урок о том, КАКОЙ ТРАГЕДИЕЙ для народа может обернуться ВАКУУМ ВЛАСТИ. Прав был В.Ключевский — история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Доказательством тому трагедия конца ХХ века – Ходжалинский геноцид, случившийся опять же в условиях вакуума власти. Такова была суровая плата за незнание уроков истории. В этом контексте Распоряжение Президента Азербайджанской Республики o 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года от 18 января 2018года несет назидательную силу и особую значимость с прицелом на безопасность будущих поколений.

Душераздирающие фрагменты мартовских погромов в Баку эмоционально и фактологически перекликаются с геноцидом азербайджанцев в Иреване как в период правления дашнаков в Армянской республике, так и в 1988 году. Всякий раз экстремистское крыло армянства действует по отработанному алгоритму жесточайших этнических чисток с физическим истреблением азербайджанцев, выжиганием следов азербайджанства из топонимики и уничтожением культурного наследия.

Демографическая статистика сама по себе доказывает факт геноцида азербайджанцев в Армении. Так, после 1914 года, во время правления дашнаков, удельный вес азербайджанцев в Иреване существенно снизился — с 39,2 % в 1914г до 0,3% в 1970-ом году.

Официально установлено, что в 1916 году в очертаниях современных границ Армении проживало более 333 тыс. азербайджанцев. А через 10 лет, согласно данным переписи населения 1926 года, там остались 84,5 тыс. азербайджанцев, и их удельный вес снизился до 9,5 процентов.

Для сравнения взглянем на ситуацию в Азербайджане. Удельный вес обосновавшихся в Баку армян с 6,7% в 1914-ом году возрос до 16,4% в 1970-ом году, что значительно превышало прирост представителей других национальностей.

В период существования Советской власти в Азербайджане армянское население составляло в 1926г. — 282 тыс., в 1959г. — 442 тыс., в 1970 г. — 488,5 тыс.человек.

Для выпуклого обозначения факта геноцида азербайджанцев достаточно отследить ситуацию в Джанфида — одном из азербайджанских сел Армавирского марза Армении. Кстати отметить, этот район издревле назывался Гурдгулу. Затем Сардарабад, а в 30-е годы был переименован в честь Октябрьской революции. Так вот, в Джанфида в 1873 году жили 999, в 1897 году – 1165, в 1905 -1172, 1914 году – 1318 азербайджанцев , а в 1931 году – их осталось ШЕСТЬ! Обратите внимание, какое это было большое село по демографическим параметрам конца XIX – начала XX века. Во временном разрезе между 1914 годом, за которым следовал геноцид 1918-1020 гг., и 1931 годом население здесь уменьшилось в 220 раз! К этому добавим, что в 1918 году в Джанфида были водворены 1700 армян, переселенных из Карсской области Турции.

Вот другой пример: в центре сельской общины Дарабас, объединявшем 6 азербайджанских сел Сисианского района (его исконное название Гаракилсе), в 1914 году жили 1128 азербайджанцев, а в 1931-ом – остался всего ОДИН!. Снижение численности азербайджанского населения после 1914 года более чем на 1000 человек, т.е. более чем в 1000 раз свидетельствует о масштабах геноцида титульной в тот период нации — азербайджанцев, учиненного воинствующими дашнаками.

Подобную убывающую динамику можно проследить на очень многих примерах. В названный период в селе Мумухан азербайджанское население уменьшилось в 114 раз, в Деве Харабасы – в 118 раз, в Пиртикане – в 153 раза. в Рахмане – в 65 раз, в Мугамлы – в 28 раз, в Сабунчу, Сарванлар, Сеидкенде, Мазре, Уши, Сарджалар, Агзыбире, Алдере, Алимехмеде, Керимархе были истреблены от 600 до 1500 азербайджанцев.

Еще факты? Вот они! В 1914 году в 18-ти азербайджанских селах Талинского района жили 5тысяч 531 азербайджанцев. Во время переписи населения 1931 года выяснилось, что на этой территории живет всего ОДИН азербайджанец в селе Пиртикан. И все! Остальные 5530 человек стали жертвами геноцида, были истреблены либо насильственно изгнаны. И, как написано в Дипломатической энциклопедии, «если тот или иной народ, будучи изгнан со своих мест, не имеет возможности вернуться туда, то это уже само по себе является страшным геноцидом». Это, к сожалению, не единичный случай.

Трагедия азербайджанского народа в Армении без преувеличения приравнивается к Холокосту. Вследствие Холокоста были истреблены 1 миллион евреев из НЕСКОЛЬКИХ европейских стран. А на территории ОДНОЙ Иреванской губернии были истреблены 280 тысяч азербайджанцев!

Этот трагический урок необходимо хорошо усвоить, чтобы целенаправленно оповещать мировое сообщество об угрозе армянского экстремизма. Иначе история наказывает за незнание ее уроков.

Шелале Гасанова

Minval.az