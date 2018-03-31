Президент Сирии Башар Асад, на уходе которого ранее неоднократно настаивали представители сирийской оппозиции и ряд стран Запада, останется у власти.

Как передает ТАСС, такое мнение высказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью журналу Time, опубликованном в пятницу.

«Башар останется. Я думаю, что в его интересах не позволить иранцам делать все, что заблагорассудится», — заявил он.

Кроме того, принц выразил надежду, что подразделения американской армии останутся на территории САР. «Мы считаем, что американские войска должны остаться в среднесрочной перспективе, а, возможно, на длительный срок», — подчеркнул Сальман. В противном случае, по мнению принца, США и союзники потеряют военную базу в провинции Дейр-эз-Зор, которая используется для координации спецопераций против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут «очень скоро» уйти из Сирии. По его словам, настала пора, когда о Сирии должны заботиться «другие люди». Американский лидер также пообещал, что ИГ полностью утратит всю занятую ею территорию.

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