В Москве прошла международная конференция «Основные принципы развития и укрепления стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном».

Как сообщает Report, мероприятие было организовано азербайджанскими общинами России.

Открывая мероприятие, один из лидеров азербайджанской общины в России, академик Фазиль Гурбанов рассказал о важности развития российско-азербайджанских отношений, которые не вышли бы на такой уровень без сотрудничества президентов двух стран.

«Российские азербайджанцы поддержали Владимира Путина на президентских выборах. В ближайшее время президентские выборы состоятся и в Азербайджане. Азербайджанцы, живущие в России, очень довольны развитием российско-азербайджанских отношений. Поэтому, будучи азербайджанской общиной России, мы призываем проживающих здесь граждан Азербайджана голосовать на выборах за Ильхама Алиева ради продолжения нынешней политической линии между двумя странами», — сказал он.

Председатель Русской общины в Азербайджане, депутат парламента Михаил Забелин рассказал об уровне преподавания русского языка в Азербайджане, и отметил высокое качество стратегического сотрудничества между двумя странами. Глава Русской общины также отметил благоприятные отношения, которые связывали руководимую им организацию с ликвидированным в России Всероссийским Азербайджанским Конгрессом (ВАК). «У нас имелись весьма позитивные отношения. Надеюсь, после создания новой диаспорской структуры, мы будем тесно сотрудничать и с ней», — сказал М.Забелин.

Депутат Государственной думы России, председатель Российско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Дмитрий Савельев напомнил, что в самые трудные дни Азербайджан был рядом с Россией: «Во время осложнения российско-турецких отношений, Азербайджан не остался в стороне, сыграв в качестве посредника важную роль в их нормализации. Наблюдается прогресс в гуманитарных отношениях между Россией и Азербайджаном», — сказал он.

Бывший торгпред России в Азербайджане, эксперт по экономике Юрий Щедрин отметил, что в 2017 году товарооборот между двумя странами увеличился на 34%, превысив 2,6 млрд. долларов. «В январе 2018 года было зафиксировано 45-процентное увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это очень хороший показатель. Надеюсь, что в ближайшем будущем торговый оборот между Россией и Азербайджаном достигнет рекордного уровня», — сказал экономист.

Выступившие на мероприятии бизнесмены, политические эксперты, ученые, сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, посольства Азербайджана в России, представители общественности высказали свое мнение об основных принципах укрепления и развития азербайджано-российского сотрудничества.

Minval.az