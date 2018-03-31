В связи с тем, что в регионе более нет угрозы со стороны террористов «Исламского Государство» (ИГ), размещение французского военного контингента в Сирии утратило смысл и будет приравнено к оккупации, сказал министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли, сообщают турецкие СМИ.

По словам Джаникли, также нет никакой необходимости для нахождения американского военного контингента в Сирии. Говоря о проведении военной операции «Оливковая ветвь» Джаникли отметил, что эта операция проводится в рамкам закона.

Отметим что ВС Турции и Свободная сирийская армия (ССА) 18 марта освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Minval.az