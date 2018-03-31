Владелец крупной овощной базы на территории торгового центра Food City в российской столице, уроженец села Чинарлы Шамкирского района Азербайджана Зейналов Магеррам Новруз оглу задержан 30 марта сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД Москвы.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили информированные источники в правоохранительных органах России.

Бизнесмен, известный как Магеррам Покровский, задолжал различным лицам крупную сумму денег. В связи с этим в отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Магеррам Зейналов и некто Нуруш были крупными оптовиками на Покровской овощной базе в Западном Бирюлево, закрытой после массовых беспорядков в октябре 2013 года. Их бизнес сначала «крышевал» «вор в законе» Мирсеймур Абдуллаев, а после его убийства в 2003 году, оптовики «достались» криминальному авторитету Ровшану Джаниеву (Ровшану Лянкяраскому), убитому в августе 2016 года в Стамбуле.

После закрытия Покровской базы азербайджанские бизнесмены, в том числе и Зейналов, переехали в агрокластер Food City.

Овощебаза в Бирюлево была крупнейшим поставщиком овощей и фруктов в Москву. События в Бирюлево в октябре 2013 года, когда был убит 25-летний Егор Щербаков, стали причиной закрытия базы. Жители района были недовольны соседством с базой и мигрантами из соседних республик.

Серьезные проблемы возникли у руководства базы. Гендиректора «Новых Черемушек» Алисхаба Гаджиева, председателя правления компании Магомеда Чурилова и главу охранного предприятия «Конкорд», бывшего начальника ОВД «Западное Бирюлево» Виктора Котелевского обвинили в организации незаконной миграции.

Чурилов и Котелевский были арестованы и отправились в СИЗО, а основной владелец Покровской базы Игорь Исаев (ему принадлежало 57,4% ЗАО «Новые Черемушки») и его брат Алисхаб Гаджиев сбежали за границу.

Братья Магеррам и Ровшан Зейналовы занимались также торговлей автомобилями на площади ООО «Азфрут» и делились теневыми доходами с Игорем Исаевым. Более того, Магеррам Зейналов был его правой рукой. Предполагается, что причиной ареста стали как раз денежные долги, накопившиеся у Зейналова еще со времен функционирования Покровской базы.

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