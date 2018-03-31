В пятницу, 30 марта, социальная сеть Фейсбук начала массово блокировать аккаунты активных азербайджанских общественных деятелей, известных блогеров, журналистов. В числе заблокированных администрацией соцсети и главред издания Minval.az Эмиль Мустафаев.

Причины блокировки не известны.

Интернет-сайт «хаккын. Аз» пишет, поводом практически всех банов стали безобидные посты многолетней давности, которые по каким-то причинам начали набирать большое количество жалоб.

По всей вероятности, использована распространенная схема с использованием ботнета, когда на случайно выбранный пост пользователя при помощи ботов посылается огромное количество жалоб. Система рассмотрения жалоб в Facebook автоматизирована из-за слишком большого количества пользователей. Программа видит большое количество одинаковых жалоб, посланных на тот или иной пост и автоматически удаляет его, отправляя автора в долгосрочный бан.

При этом, попытки подать аппеляцию на такое решение практически тщетны, т.к. модераторы не всегда их рассматривают. Данный тип сетевой атаки был широко использован к примеру, во время российского-украинского конфликта, отмечает портал.

Сообщается, что заблокированы аккаунты шеф-редакторов порталов Armiya.az, Yenicag и Оху.аз Бахрама Батыева, Кавказа Омарова и Эльвина Ширинли, журналистов Яны Мадатовой, Эйнуллы Фатуллаева, Кенана Гулузаде, Шахина Рзаева, блогера Гамида Гамидова и др.

Minval.az