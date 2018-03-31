Президент России Владимир Путин, как ожидается, посетит Анкару 3-4 апреля с официальным визитом, в ходе которого состоится Совет сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией, говорится в заявлении пресс-службы главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Интерфакс.

«Седьмое заседание Совета сотрудничества под председательством Путина и Эрдогана будет проведено 3 апреля, где также примут участие министры с обеих сторон», — говорится в заявлении.

Ожидается, что в тот же день состоится церемония закладки фундамента АЭС «Аккую», которая будет строиться на южном побережье Турции по российскому проекту.

Турецкие СМИ напоминают, что во время визита Путина в Турцию также планируется трехсторонний саммит по Сирии, который пройдет 4 апреля.

В нем примут участие российский и турецкий президенты, а также президент Ирана Хасан Рухани. Главной темой саммита станут принципы сирийского урегулирования, ранее одобренные в Совбезе ООН и поддержанные в рамках Астанинского процесса.

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