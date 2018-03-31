В воскресенье, 1 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 8-11, в Баку ночью 3-5, днем – 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 773 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана 1 апреля преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, изморось. Ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 13-17, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла.

Minval.az