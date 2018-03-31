В субботу по случаю 100-летней годовщины геноцида азербайджанцев 1918 года прошло шествие в Губинский мемориальный комплекс геноцида.

В шествии приняли участие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, руководители комитетов и компаний, представители дипломатического корпуса, главы религиозных конфессий и граждане из всех регионов нашей страны, отмечает Тренд.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем началось шествие по случаю 100-летия геноцида азербайджанцев 1918 года.

Начатое с Губинского филиала Государственного педагогического университета шествие, организованное согласно распоряжению Президента Азербайджана «О 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года», продолжилось до мемориального комплекса.

Minval.az