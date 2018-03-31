Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара заместителем министра иностранных дел Туркменистана. Постановление об этом размещено на официальном сайте правительства Туркменистана.

36-летний Сердар уже является депутатом и главой комитета по законодательству парламента (он возглавил его уже через три месяца после того, как стал депутатом). До этого в июле 2015 года сын президента Туркменистана специальным постановлением получил назначение в структуре МИД страны и защитил докторскую диссертацию.

Весной и летом 2017 года он совершил ряд официальных зарубежных визитов и провел несколько встреч с высокопоставленными лицами, в том числе в России и Казахстане. Эксперты отмечают, что он все чаще участвует в публичных мероприятиях вместе с отцом, а в официальных публикациях его называют «сыном народа» и отмечают его вклад в развитие страны, в частности в области физкультурного движения и спорта. Все это дает иностранным политологам повод предполагать, что именно Сердар станет преемником нынешнего президента Туркменистана, отмечает «Настоящее время».

Однако передача власти может состояться не скоро: в сентябре 2016 года Бердымухамедов получил право на пожизненное президентство и ради него было отменено ограничение на возраст главы государства в 70 лет.

Помимо сына у Гурбангулы Бердымухамедова есть также три дочери.

Minval.az