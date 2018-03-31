Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, когда и как он собирается вернуться в Украину. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, он вернётся в страну, когда в центре Киева соберётся масштабный митинг.

«Как только в центре Киева соберётся много людей — я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолёт и просто прилечу в Борисполь. Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить — просто сяду в самолёт», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Minval.az