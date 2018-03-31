Министерство экологии и природных ресурсов распространило информацию в связи с вооруженным инцидентом в Ширванском национальном парке.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства, на основании поступившей информации о браконьерах 30 марта 2018 года около 22:10 сотрудники Ширванского национального парка провели оперативные мероприятия.

В результате мероприятий был выявлен факт незаконной охоты на джейранов на территории 5-го поста участка № 1 национального парка. В ходе оперативных мероприятий браконьеры не подчинялись законным требованиям сотрудников парка, а один из них выстрелил из охотничьего ружья в участкового Ширванского национального парка Ильтифата Халыгова. Мужчина получил ранение в область живота. Один из браконьеров был задержан сотрудниками национального парка, другому же, ранившему участкового парка браконьеру удалось сбежать, воспользовавшись темнотой.

В ходе осмотра места происшествия в качестве вещественных доказательств были изъяты одна туша джейрана, один нож и один фонарь.

С целью задержания другого браконьера сотрудники Ширванского национального парка обратились в правоохранительные органы.

В ходе расследования была установлена личность задержанного. Им оказался житель села Атбулаг Гаджигабульского района Исрафилов Эльвин Тархан оглу. В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий был задержан другой браконьер — житель села Атбулаг Гаджигабульского района Агаев Рахиль Гейбат оглу

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