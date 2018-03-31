Трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии началась в субботу в турецком городе Гиресун.

«31 марта в городе Гиресун началась трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Нуреттином Джаникли и министром обороны Грузии Леваном Изорией», — сообщает Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи министры обсудили текущие процессы в регионе, вопросы совместной деятельности для обеспечения мира, стабильности и экономического развития.

«Главы оборонных ведомств отметили, что трехсторонние отношения носят стратегический характер, играют важную роль для обеспечения стабильности в регионе и устойчивого развития», — сказано в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

Minval.az