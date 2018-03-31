Президент США Дональд Трамп дал указание Госдепу заморозить выделение помощи в размере 200 млн на восстановление районов Сирии, очищенных от террористов ДЕАШ при поддержке Международной коалиции и контролируемых террористами YPG/PKK.

Американские чиновники в беседе с изданием Wall Street Journal сообщили, что Белый дом обсуждает тему участия США в будущем устройстве Сирии, и до принятия конкретного решения по данному вопросу планируемая финансовая поддержка «на укрепление стабильности в районах проведения операций» Международной коалиции, будет заморожена.

Согласно изданию, указание из Белого дома последовало «параллельно с заявлением президента Трампа о скором выводе американских войск из Сирии».

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