Кабинет министров Азербайджана утвердил штатное расписание и размер оклада сотрудников Фонда агитации духовных ценностей (ФАДЦ), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Согласно решению Кабмина ежемесячный оклад исполнительного директора фонда утвержден в размере 1,265 тыс. манатов, заместителя исполнительного директора — 985 манатов.

Как сообщал ранее Minval.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 марта подписал распоряжение о выделении из госбюджета 6,1 млн манатов на организацию деятельности Фонда агитации духовных ценностей (ФАДЦ).

Фонд агитации духовных ценностей будет действовать при Госкомитете по работе с религиозными структурами.

Minval.az