Ревнивец в Дагестане насмерть забил каменными глыбами девушку. Жуткое убийство попало в объектив камеры наблюдения.

Трагедия произошла на трассе Ростов — Баку. Как видно на кадрах записи, мужчина волоком вытаскивает девушку из авто, бросает на проезжую часть, после чего начинает избивать. Женщина не сопротивляется, она только успевает закрыть голову руками, сообщает Minval.az со ссылкой на РенТВ.

Но это не помогло несчастной. В какой-то момент обезумевший мужчина схватил с обочины дороги бетонную глыбу. С огромным замахом он бросил ее прямо на голову жертве. На видео видно, что камень раскололся. Убийца еще несколько раз поднимал отколовшиеся куски глыбы и вновь бросал их на голову несчастной.

При этом мимо проехали несколько водителей. Никто не попытался помочь несчастной женщине. Подозреваемый в убийстве задержан.



Minval.az