Венесуэла открыла посольство в Азербайджане.

«Глава протокольного управления МИД Азербайджана Пярвин Мирзазаде принял временно поверенного посольства Венесуэлы в Баку Педро Аргенис Санчес Флореса», — сообщает МИД Азербайджана.

П.Флорес передал азербайджанской стороне письмо главы МИД Венесуэлы об открытии посольства в Азербайджане.

«Дипломаты на встрече также обсудили ход подготовки к проведению в Баку 3-6 апреля 2018 года заседаний в рамках Движения неприсоединения, а также передаче в 2019 года председательства в этой организации от Венесуэлы к Азербайджану», — заявили в пресс-службе МИДа.

Minval.az