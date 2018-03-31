В Насиминском районе города Баку, водитель проехавший на красный свет светофора совершил аварию.

Адыгезалов Эльвин Нусрет оглу, будучи за рулем автомобиля марки BMW, с государственными номерными знаками «10 – LJ– 600», проехал на красный свет светофора на проспекте Рашида Бехбудова, пишет Репорт.

В результате этого, автомобиль Аскерова Эльвина Аскер оглу марки Nissan Sunny, ехавший по улице 28-го Мая врезался в него. Один из пассажиров автомобиля BMWполучил тяжелые повреждения. По словам очевидцев происшествия, водитель BMWАдыгезалов Эльвин был в состоянии алкогольного опьянения и не подчинался требованию дорожной полиции остановить машину.

Насиминское РУП ведет расследование по факту.

Агентство отмечает, что Э. Адыгезалов является сыном высопоставленного чиновника Государственного Таможенного Комитета Нусрета Адыгезалова.

Тот же человек, несколько месяцев назад совершил действия автохулиганства в пьяном состоянии, на проспекте Гейдара Алиева. Он не подчинился требованию дорожной полиции остановить машину и заехав на территорию города, исполнял маневры опасные для жизни граждан. Водитель был задержан и привлечен к административной ответственности и решением суда был арестован на 15 суток.

Действия автохулиганства, совершенные Э. Адыгезаловым на проспекте Гейдара Алиева:

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