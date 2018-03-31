США не довольны поддержкой со стороны Ирана повстанцев-хуситов в Йемене. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, опубликованном на сайте администрации американского президента, передает Лента.ru.

«Иранский Корпус стражей исламской революции продолжает подрывать политический процесс, эскалирует боевые действия и дестабилизирует ситуацию в регионе, поставляя оружие хуситам и другим», — говорится в документе.

По мнению Белого дома, йеменские хуситы подрывают процесс политического урегулирования под эгидой ООН. «Йеменские хуситы ответили на усилия ООН по активизации политического процесса в Йемене угрозой совершить более безрассудные ракетные атаки, подобные тем, что были совершены в воскресенье», — сказано в заялении.

При этом США обещают и далее оказывать помощь партнерам для «самозащиты, предоставляя необходимую гуманитарную помощь и поддерживая инклюзивный процесс».

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