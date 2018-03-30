В Джалилабадском районе произошло самоубийство.
Как сообщает АПА, повесился житель района, 22-летний Нахмедов Мюнасиб Хаким оглу . Причина суицида пока неизвестна.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
В Джалилабадском районе произошло самоубийство.
Как сообщает АПА, повесился житель района, 22-летний Нахмедов Мюнасиб Хаким оглу . Причина суицида пока неизвестна.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Дата: 2018/03/30 21:48
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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