В Джалилабадском районе произошло самоубийство.

Как сообщает АПА, повесился житель района, 22-летний  Нахмедов Мюнасиб Хаким оглу . Причина суицида пока неизвестна.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Minval.az