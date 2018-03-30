«В последнем туре я мог бы упустить лидерство. Определенно, был шанс, что Грищук может выиграть, также нельзя было исключать, что Шахрияр сможет обыграть черными Владимира Крамника».

Как сообщает «Газета.ру», об этом заявил победитель прошедшего в Берлине турнира претендентов американец Фабиано Каруана.

По словам американского гроссмейстера, на встрече он не был настроен на ничью: «Я считал, что лучше всего для меня — постараться сыграть нормальную партию, если ничья, то ничья. Очевидно, я не стремился к ничьей с самого начала, а играл в шахматы и смотрел, как будут развиваться события».

Minval.az