В Афганистан прибыло до 1 тыс. военнослужащих США, сообщил в пятницу афганский телеканал Tolo News, со ссылкой на американское военное ведомство.

«Представители Пентагона говорят, что количество войск составляет около 1 тыс. человек. Эти военные являются инструкторами, имеют достаточный военный опыт в Афганистане и Ираке и добровольно вызвались служить в Афганистане», — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Между тем официальный Twitter сил США в Афганистане сообщил, что новое армейское формирование США развернуто в Афганистане «с целью сосредоточить силы афганских вооруженных сил и правительства на борьбе с «Талибаном», чтобы убедить противника примириться».

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