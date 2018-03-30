Учения Ракетных и Артиллерийских соединений и подразделений Азербайджанской Армии, проходящие на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, продолжаются.

Как сообщает сайт МО АР, в ходе учений, были проверены маршевые возможности участвующих подразделений, а также своевременность и четкость занятия ими районов сосредоточения, стартовых и огневых позиций.

Основное внимание на этом этапе было обращено вопросам непрерывного, скрытного и оперативного управления войсками.

Minval.az