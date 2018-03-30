«Некоторые средства массовой информации распространяют информацию о ранении Рагима Намазова, известного как Рагим Шекинский. Разговоры о том, что этот человек был журналистом, о чем сообщало также французское телевидение, являются ошибкой».

Об этом заявил председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашов.

«Как председатель Совета прессы Азербайджана и человек, долгое время работающий в медиа-сфере, заявляю, что журналиста по имени Рагим Намазов нет. Есть люди, которые ради получения вида на жительство за рубежом идут на все, в том числе приобретают журналистское удостоверение. Возможно, Рагим Намазов был одним из них. Потому можно сказать, что вооруженное нападение на него не было связано с журналистской деятельностью. Если причина инцидента будет расследована в иной плоскости, то можно прийти к более объективным результатам», — отметил председатель Совета в беседе с АПА.

А.Амашов призвал представителей СМИ, в частности интернет-информационных ресурсов, быть внимательными.

Отметим, сегодня во французском городе Тулуза был обстрелен автомобиль, в котором находились Рагим Намазов (Шекинский) с супругой.

Minval.az