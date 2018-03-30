В МИД России в пятницу, 30 марта, заявили о выдворении послов ряда стран в качестве ответа на высылку сотрудников российских диппредставительств из-за дела Скрипаля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что меры носят зеркальный характер. Так, Россию должны покинуть четверо польских дипломатов, три литовских, один латвийский, два итальянских.

Кроме того, выдворяются два сотрудника нидерландской дипмиссии и эстонский военный атташе Тоомас Педа. Все они должны покинуть страну до седьмого апреля.

Также МИД потребовал от Лондона уравнять суммарное число дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, которые работают в диппредставительствах в Британии. На это Лондону отводится месяц.

Minval.az