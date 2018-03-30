В Баку 29 марта открылся IX Благотворительный пасхальный базар.

Как пишет «Москва-Баку», ярмарка разместилась в Российском информационно-культурном центре и проводится при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане и Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви.

Разноцветные подсвечники, восточные бусы, колоритные азербайджанские головные уборы арахчыны, куклы в национальной одежде, шелковые платки келагеи, вышивка, керамические изделия, вечерние украшения — лишь малая часть того, что можно приобрести на ярмарке. Свои творческие работы представляют сами авторы.

Как отметил выступивший перед гостями пасхальной ярмарки руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, здесь представлены работы лучших азербайджанских мастеров прикладного искусства. «Средства, собранные с продажи будут направлены на оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Поэтому призываю всех, кто пришел сегодня, быть активнее и покупать подарки для близких и друзей. Тем более, что скоро светлый праздник Пасхи», — подчеркнул Денисов.

Пасхальный базар посетил архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр и поздравил всех с наступающим праздником. «Я рад, что благотворительная пасхальная ярмарка стала уже традиционной в Баку. Это очень важно — помогать тем, кому нужны наши поддержка и участие. Особенно, если в нашей помощи нуждаются дети, оставшиеся без попечения родителей. Помимо благотворительности подобные ярмарки демонстрируют также богатый творческий потенциал Азербайджана», — отметил архиепископ.

Известная азербайджанская художница Наиля Султан представила расписное стекло и миниатюры. Султан известна прежде всего как художник по керамике. В этой области она творит давно и весьма плодотворно, каждый раз поражая зрителей на своих персональных выставках высоким качеством произведений. При этом художница работает и в других видах прикладного искусства, среди которых — графические настенные панно и мини-гобелены. Ее визитная карточка — стиль средневековой миниатюры.

Мария Самойлова занимается росписью по стеклу, декупажом и выжиганием по дереву. «Все свое свободное время я посвящаю любимому хобби. Мне нравится рисовать, заниматься творчеством. На одну такую работу трачу несколько дней. Стараюсь не повторяться в орнаменте», — рассказывает Мария.

В благотворительной распродаже участвует также ее сестра Александра, которая представляет компанию Silk Fantasy, занимающуюся онлайн-продажей келагеи — красочных национальных азербайджанских платков из шелка. На ярмарке можно приобрести келагеи на любой вкус и цвет из Шеки и Баскала.

Какая Пасха без пасхальных яиц – одного из символов праздника? Художница Инна Селезнева выставила на бакинском благотворительном базаре декоративные пасхальные яйца, украшенные бусами, тканью и ракушками. «Я впервые принимаю участие в такой ярмарке и мне приятно, что вношу хоть малую лепту в благое дело. Декоративные яйца я изготавливаю из пенопласта и украшаю цветной бумагой, бусинами, тесьмой и пайетками. Надеюсь, мои работы украсят праздничные пасхальные столы гостей ярмарки», — говорит Селезнева.

Одна из посетительниц праздничного базара — руководитель Русского центра Бакинского государственного университета Арзу Мамедова приобрела декоративное пасхальное яйцо. Его она в честь светлого праздника подарит подруге. «Надеюсь, что этот сувенир принесет ей в праздник Пасхи удачу и благоденствие», — подчеркнула Арзу ханум.