В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что ответные меры со стороны России по высылке дипломатов вызывают сожаление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя британского внешнеполитического ведомства.

«Это вызывает сожаление, но в свете прежнего поведения России мы ожидали ответа», — заявила она.

Ранее в российском МИД объявили, что Британия должна в течение месяца сократить штат посольства и генконсульств в России до числа российских дипработников в Соединённом Королевстве.

26 марта Великобритания, США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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