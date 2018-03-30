В свое время нефтяники и геологи переоценили возможности по пониманию этого региона. Соответствующее заявление Алекперов сделал в интервью РИА Новости. Теперь, по его словам, ошибки повторяться не будут.

В частности, «Лукойл» наладил хорошие отношения с компанией Chevron по Нигерии. В Гане начал работать новый партнер, Aker, который отличается опытом в строительстве и эксплуатации самых тяжелых и сложных платформ.

Отвечая на вопрос о критериях отбора проектов, Алекперов подтвердил, что они ужесточились. «Лукойл» улучшил компетенции в подготовке своих проектов, в том числе с участием иностранных консультантов.

На этом этапе работа над ними будет идти в партнерстве с другими компаниями, уточнил Алекперов. При этом санкции предусматривают долю участия не более 30%, поэтому российские нефтяники в будущем готовы взаимодействовать с мейджорами.

Minval.az