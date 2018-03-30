В Московском районном суде вынесли приговор гражданину Азербайджана за перевозку и сбыт поддельных денег.

Установлено, что фальшивые купюры мужчина приобрел на территории торгового комплекса «Садовод» в Москве. Затем он привез их в Рязань. На посту ДПС «Дягилевский» его остановили. Была изъята 131 поддельная купюра достоинством 1000 рублей, сообщает «Комсомольская правда».

В суде мужчину признали виновным. Ему назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу – его обжалуют.

Minval.az