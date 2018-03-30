В Европейском союзе намерены облегчить перемещение военнослужащих и военной техники между странами-участницами ЕС. Об этом говорится в плане Еврокомиссии, передает Лайф.

В 2017 году в ЕС провели оценку транспортной инфраструктуры стран Североморско-Балтийского транспортного коридора, в который входят Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Германия, Нидерланды, Польша и Финляндия.

В результате проведённого исследования выяснилось, что некоторые техника и вооружения не способны перемещаться по железным дорогам, а также по мостам этих государств в силу своей массы и размеров.

До конца 2019 года в ЕС будет проведена проверка всех мостов и железных дорог на предмет пригодности к транспортировке техники, а по итогам анализа будет принято решение о реконструкции неподходящих под требования объектов инфраструктуры.

Minval.az