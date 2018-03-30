Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой вариант ответных мер на высылку российских дипломатов из Штатов, призвав лишить американское посольство здания Спасо-Хаус, в котором расположена резиденция посла США в Москве.

Свое предложение политик распространил в своем Telegram-канале.

«Мы уже много раз предлагали применять асимметричные меры. Например, в ответ на высылку наших дипломатов мы можем лишить американское посольство в Москве великолепного особняка Спасо-Хаус, в котором расположена резиденция американского посла. А здание можно передать, например, ЛДПР», — написал он.

Minval.az