Группа туристов встретилась с тремя гепардами во время сафари в Танзании, один из хищников запрыгнул к ним в машину, передает Интерфакс.

По его данным, в момент нападения туристы сидели в машине и собирались уезжать, в это время на капот прыгнул один из гепардов. Другому удалось забраться в машину сзади через окно. Гид, который был с туристами, сказал им не шевелиться и избегать зрительного контакта, чтобы не напугать животных. Гепард, который забрался внутрь машины, обнюхал туристов, спустя 10 секунд все три хищника покинули место инцидента.

«Мы сидели в машине и переглядывались, испытывая смертельный страх. Поверить не могу, что эта ситуация разрешилась благополучно, никогда не чувствовал себя более живым», — сказал один из туристов.

Minval.az